В Ростовской области несовершеннолетнюю подозревают в краже с банковского счета

Девушка нашла потерянный кошелек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный отдел по городу Таганрогу возбудил уголовное дело в отношении 16-летней местной жительницы. Ее подозревают в краже денег с банковского счета. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Ростовской области.

- По данным следствия, 9 августа 2021 года несовершеннолетняя жительница Таганрога, увидев на улице женский кошелек и убедившись, что за ней никто не наблюдает, осмотрела его содержимое и обнаружила в нем банковскую карту, - уточняется в сообщении.

Завладев банковской картой, она сделала с помощью карты покупки на сумму более 2900 рублей и таким образом причинила владельцу карты ущерб.

По уголовному делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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