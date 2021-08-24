За нескошенные сорняки ростовчане заплатили 800 тысяч рублей

В Ростове местных жителей оштрафовали за сорняки. Фото: администрация Ростова

Городские власти заставили собственников земельных участков заплатить 800 тысяч рублей за нескошенные сорняки. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Ростове прошли порядка 300 плановых рейдов.В отношении нарушителей были составлены 176 протоколов об административном правонарушении. Скашивание сорняков и карантинных растений в городе стартовало 1 апреля. Эта акция продлится до 1 октября. В настоящее время от сорняков очистили более четырех тысяч гектаров.

- Наказать рублем не самоцель. Штрафы - вынужденная мера. Они должны подстегнуть к борьбе с «зелеными вредителями» тех собственников и пользователей земельных участков, которые не занимаются этой работой или делают ее некачественно. Наша задача – добиться, чтобы в первую очередь аллергенная амброзия не досаждала ростовчанам! - сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

За нескошенные сорняки предусмотрено на первый раз предупреждение, а затем и штраф для физических лиц - от 300 до трех тысяч рублей, а для юридических лиц - от 70 000 до 100 000 рублей.

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