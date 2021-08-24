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Общество24 августа 2021 19:30

В неврологическом центре РостГМУ снял карантин по коронавирусу

Учреждение уже вернулось к штатному режиму работы
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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В Ростове вновь заработало после карантина неврологическое отделение РостГМУ

В Ростове вновь заработало после карантина неврологическое отделение РостГМУ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В неврологическом центре РостГМУ после затяжной вспышки новой коронавирусной инфекции, наконец, сняли карантин. Опасная болезнь была подтверждена у одного из пациентов, он поступил в отделение по «Скорой помощи». Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Медицинское учреждение уже вернулось к штатному режиму работы после проведения санитарно-защитных мероприятий. После вспышки коронавируса сотрудникам необходимо было самоизолироваться, а все контактные пациенты были переведены на амбулаторное лечение или в ковидные госпитали.

В настоящее время сотрудники РостГМУ вновь принимают пациентов, которым требуется неотложная медицинская помощь из-за инсультов, инфарктов, сахарного диабета и других заболеваний. Для госпитализации в отделение пациенту необходимо предоставить тест с отрицательным результатом на COVID-19.

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Информация об этом появилась в соцсетях.