В регионе появится первый промышленный технопарк в сфере высоких технологий

В Ростове появится промышленный технопарк в сфере высоких технолоий
Фото: Правительство РО
В Ростовской области приняли решение на базе публичного акционерного общества «Гранит» создать первый промышленный технопарк в сфере высоких технологий. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.
Соглашение о его создании уже подписали военно-промышленная комиссия Российской Федерации, донское минпромэнерго, ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «Гранит». На возведение технопарка планируется выделить около полутора миллиардов рублей.
Глава министерства промышленности и энергетики региона Андрей Савельев, отметил, что реализация этого инвестиционного проекта позволит не только выстроить взаимодействие между коммерческими, научными и финансовыми структурами, сформировать современную технологическую среду, но и создать пилотную бизнес-модель для решения стратегической задачи по диверсификации оборонно-промышленного комплекса области.
- Предполагается произвести реконструкцию и техническое перевооружение производственного комплекса для производства гражданской продукции с последующей цифровизацией процессов производства, управления и финансово-хозяйственной деятельности, - сообщил Андрей Савельев.
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На создание лаборатории было потрачено 300 миллионов рублей.