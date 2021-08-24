Уличное освещение снова заработало в роще Дубки

Таганрогской роще Дубки восстановили освещение
Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
В городе Таганроге Ростовской области восстановили уличное освещение в роще Дубки. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
- 23 августа подрядчиками были выполнены ремонтно-восстановительные работы и частичная замена светильников на новые, - говорится в тексте сообщения.
В Министерстве природы Ростовской области также отметили, что в минувшие выходные в этой же роще прошел экологический субботник. В нем поспешили принять участие 70 местных жителей.
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Все работы должны завершить до сентября этого года.