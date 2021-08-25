В Ростове скончалась заместитель главного врача городской больницы №7

Из жизни ушла заместитель главврача больницы №7. Фото: больница №7

В Ростове-на-Дону скончалась заместитель главного врача больницы № 7 Наталья Шутова. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Наталья Шутова родилась в Магадане в 1959 году. В 1983 году ей удалось окончить медицинский вуз. После получения высшего образования она получила должность участкового врача-педиатра.

За время своей работы она несколько раз занимала пост заместителя главного врача. За добросовестную работу она даже была удостоена нагрудного знака «Отличник здравоохранения».

- Преданный своей профессии специалист высокого класса, открытый, справедливый. Коллектив выражает искренние соболезнования ее родным, - говорится в тексте сообщения

Женщина ушла из жизни 23 августа. Ее сын на своей странице в Инстаграм сообщил, что мать болела коронавирусом.

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