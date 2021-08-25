Жители 14 улиц Таганрога останутся без электричества

В Таганроге несколько улиц останутся без света Фото: Иван МАКЕЕВ

В городе Таганроге Ростовской области в среду, 25 августа,без электроэнергии останутся дома на 14 улицах. Энергетики заверили местных жителей в том,что эти отключения являются плановыми.Об этом сообщили в компании "Россети Юг".

С 9 до 12 часов будут обесточены дома, расположенные на улицах Энгельса (к пер. Итальянскому), Кольцовской (к пер. Красному и Итальянскому). Кроме того,света не будет в переулках А. Глушко и Донском.

А с 9 до 17 часов без возможности воспользоваться электроприборами останутся жители улицы Р. Люксембург, 17-го, 18-го, 19-го, 20-го, 21-го, 22-го, 23-го, 24-го, 25-го переулков и дома № 44, 46, 48 и 48/1 по Б. Проспекту.

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