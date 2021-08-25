Ипотеку на строительство домов начинает выдавать ВТБ

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Ипотечную программу кредитования индивидуального строительства домов запустил ВТБ. Клиенты смогут получить кредит на приобретение участка и строительство дома в коттеджном поселке по ставке от 9,3% годовых.

- ВТБ предлагает широкий выбор программ для улучшения жилищных условий, для банка это приоритетное направление развития, – рассказал начальник управления «Ипотечное кредитование» – вице-президент ВТБ Михаил Сероштан. - Мы понимаем, что для семьи проживание в собственном доме комфортнее, чем в квартире. Однако пока проекты индивидуального строительства занимают небольшую долю в общем объеме ипотечных кредитов. Рассчитываем, что с запуском новой программы этот рынок начнет расти. В рамках нашего продукта мы значительно упростили получение ипотеки на покупку такой недвижимости. Заемщику не нужно согласовывать объект, аккредитованные застройщики размещены на сайте банка, клиенту необходимо только выбрать сам дом. Пока в списке представлена недвижимость Подмосковья и Республики Татарстан, но уже в скором времени география партнеров значительно расширится.

Так, на первом этапе банк кредитует объекты с комплексной застройкой от аккредитованных застройщиков. Для клиента такой путь покупки дома безопаснее и более предсказуемый, так как всю необходимую инфраструктуру поселка создает застройщик.

До конца года ВТБ будет прорабатывать механику кредитования быстровозводимых жилищных объектов – «домокомплектов под ключ» – и расширение условий для кредитования ИЖС в коттеджных поселках.

Эксперт ипотечного рынка также добавил, что банк стремится к модернизации рынка ИЖС и совместно с профессиональным сообществом готов прорабатывать разработку системных инструментов для развития рыночных кредитных программ.

- По итогам семи месяцев года ВТБ нарастил объем ипотечных сделок с загородной недвижимостью на вторичном рынке на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 11,2 млрд рублей, - сообщил собеседник. - Учитывая обширную территорию России, мы понимаем, что этот рынок обладает колоссальными перспективами. Считаем, что сектор ИЖС может получить развитие на общегосударственном уровне, поэтому готовы участвовать в разработке комплекса мер по его развитию. Это поможет создать не только выгодные условия кредитования для населения, но и задействует смежные отрасли экономики, что в перспективе увеличит долю ИЖС в общем объеме стройки и ипотечных сделок.

КОНКРЕТНО

По условиям программы базовая ставка по кредиту составляет 9,6%, для зарплатных клиентов – 9,3%. Ипотека выдается на срок до 30 лет с первоначальным взносом от 20%. Кредит по двум документам можно получить с первым взносом от 30%. Сумма финансирования для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет до 20 млн рублей, для остальных регионов – до 10 млн рублей.

Кредит на строительство дома и покупку земельного участка (в случае его отсутствия) можно получить также под залог имеющейся в собственности недвижимости (готовые квартиры иди апартаменты). Кредит может быть предоставлен в размере не более 80% от стоимости собственной недвижимости, но не более расходов на строительство и покупку земельного участка. Базовая ставка по кредиту составляет 9,2%, для зарплатных клиентов – 8,9%.

ЦИФРА В ТЕМУ

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования России. По итогам семи месяцев 2021 года клиенты банка совершили 193,5 тысячи сделок более чем на 602 млрд рублей.