Подрядчика на строительство Багаевского гидроузла нашли в Ростовской области

Эскизный вариант проекта будущего гидроузла. Фото: управление информполитики правительства РО

В Ростовской области определились с подрядчиком на вторую очередь Багаевского гидроузла. Работы в рамках этапа будут основными на объекте. Информация об этом появилась на сайте сайте госзакупок.

Возведением каналов, плотины, шлюзов и дорог займется компания «Стройтрансгаз». Эта же организация строила первую очередь гидроузла, а также была генеральным подрядчиком при создании стадионов ЧМ-2018 за пределами Ростовской области.

Багаевский гидроузл входит в программу реабилитации реки Дон. На вторую очередь планируют потрать почти 28 млрд рублей, всего же работы могут обойтись в 100 млрд рублей. Работы должны завершить до конца 2024 года.

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