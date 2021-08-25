482 человека заболели коронавирусом в 54 территориях Ростовской области

В лабораториях проверили 12166 тестов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за сутки выявили 482 новых случая COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 2892. Об этом сегодня, 25 августа, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 54 городах и районах регионах. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 195. На втором месте находится Сальский район, там 11 заболевших, в городе Гуково, Каменске-Шахтинском, Зерноградском и Пролетарском районах - по 9.

По 8 случаев - в Батайске, Новочеркасске, Егорлыкском, Мартыновском, Мясниковском, Неклиновском, Песчанокопском, Семикаракорском и Целинском районах, по 7 - в городе Зверево, Аксайском, Багаевском, Волгодонском, Миллеровском и Морозовском районах. Меньше всего положительных тестов - по 1 - подтвердили в Боковском, Заветинском и Куйбышевском районах.

Среди новых заболевших 33% - в возрасте от 18 до 45 лет, 33,4% - от 46 до 65 лет, 15,4% - от 66 до 79 лет, 3.1% - старше 80 лет, 15.1% - дети.

Лечение в стационарах получают 4156 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 41 человек, на неинвазивной ИВЛ - 359.

Кроме того, за сутки зарегистрировали еще 26 умерших с COVID-19. Это 17 женщин 45, 54, 60, 63, 65, 67, 68, 69, 72, 75, 80, 81, 86, 91 года, а также 9 мужчин 49, 62, 63, 65, 68, 70, 73, 81, 83 лет. Все скончавшиеся пациенты имели хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего жертвами коронавируса в области стал 5825 человек. За этот же период выздоровели 105538 жителей Дона, в том числе за последние сутки - 304.

Сегодня же сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко рассказал о создании в городе выездных прививочных бригад. Они посещают людей, которые не могут самостоятельно добраться к пунктам вакцинации.

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