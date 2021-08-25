"Городская среда" на радио "КП": Гордума приняла изменения в правила благоустройства Ростова

Цвета - по согласованию, сайдингу - нет: новые правила благоустройства Фото: Михаил ФРОЛОВ

Никакого сайдинга. Окраска домов - в определенные цвета. Новые правила отделки фасадов зданий. "Городская среда" объективно и со знанием дела попробует рассказать об изменениях в правилах благоустройства, принятых на недавнем заседании городской Думы.

Ростовская гордума приняла изменения в правилах благоустройства территории города. Анонсированы они, кстати, были еще в феврале. Теперь в Ростове начнет действовать схема цветового регулирования отделки и окраски фасадов зданий. Предполагается, что будет понятно, где и в какие цвета красить здания, какие материалы и способы реставрации использовать при их ремонте.

Более того, в историческом центре города запретили для ремонта использовать сайдинг, металлический профлист, пластиковые и металлопластиковые конструкции и асбестоцементные листы. Инициатива хорошая. Но как это будет происходить в действительности? Готов ли Ростов к таким изменениям? И продумано ли в новых правилах благоустройства, чем можно заменить запрещенные материалы? В этом попытаемся разобраться в эфире «Городской среды».

Гости студии - депутат Ростовской-на-Дону городской Думы, председатель комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Дмитрий Олейников и председатель правления регионального отделения Союза архитекторов России Алексей Полянский.

Слушайте в 17:03 и звоните по номеру, указанному ниже.

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