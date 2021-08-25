26 человек умерли в Ростовской области от COVID-19 к утру 25 августа

Лечение в стационарах сейчас получают 4156 пациентов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

26 человек за прошедшие сутки скончались в Ростовской области после перенесенного COVID-19. Информация об этом сегодня, 25 августа, появилась на сайте донского правительства.

Так, по данным властей, не смогли спасти 17 женщин от 45 лет до 91 года, а также 9 мужчин от 49 до 83 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Таким образом, всего жертвами коронавируса в области стали 5825 человек. За этот же период выздоровели 105538 жителей Дона.

Лечение в стационарах сейчас получают 4156 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 41 человек, на неинвазивной ИВЛ - 359. Кроме того, за сутки заболели еще 482 человека в 54 территориях региона.

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