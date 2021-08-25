В Ростове скончался доцент кафедры нормальной анатомии РостГМУ Александр Швырев

Александр Швырев много лет жизни отдал своей профессии. Фото: пресс-служба РостГМУ

В Ростове после длительной болезни скончался доцент кафедры нормальной анатомии Александр Швырев. Ему было 77 лет, сообщает пресс-служба РостГМУ.

Талантливый педагог и ученый. Он много лет жизни отдал своей профессии, был хранителем фундаментального анатомического музея и лично создал, а также привел в порядок большинство экспонатов.

Специалист всегда с радостью делился опытом с молодыми преподавателями и студентами. Также Александр Швырев - автор большого количества популярных атласов и пособий по анатомии человека.

- Светлая память о замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах, - написали коллеги ученого на сайте РостГМУ.

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