В Ростове провели очередной аудит платежей граждан

Фото: Министерство ЖКХ

Напомним, с 2011 года аудиты платежей граждан стали проводиться ежемесячно. В 2020 году произведено 12 проверок. В текущем году аудит УК ООО «Болгарстрой» стал восьмым.

Люди, проживающие на проспекте Горшкова, 3/2, недовольны оформлением квитанций за жилищно-коммунальные услуги, а также возмущены выставлением долга.

- У меня есть два вопроса: первый - в квитанциях с февраля указывают недоплату. Я неоднократно обращался в управляющую компанию, но те ничего не решают. Второй - постоянно копают на проспекте Горшкова, так как вечно рвет трубы. У нас постоянно отключают из-за этого воду. Обращался с этим в администрацию района, прикреплял фото, - жалуется неравнодушный житель Александр Калякин.

К тому же, по словам жильцов дома, на 10-м этаже протечка крыши, и они опасаются, что в результате залития произойдет замыкание.

Чтобы разобраться в возникших вопросах и понять главные проблемы, к жильцам приехала рабочая группа, в состав которой вошли представители министерства ЖКХ, Государственной жилищной инспекции, представители городской администрации и ресурсоснабжающих организаций.

Сначала участники встречи осмотрели общедомовую территорию, после чего зашли в подъезд. Осмотрели состояние лифта и мусоропровода. После чего проследовали в подвал, чтобы осмотреть состояние приборов: проверили две рамки управления, общедомовые приборы учета по воде, теплу и электроэнергии.

- По поводу энергоэффективности можем отметить, что в подъезде, который мы проверили, нарушений в части закрытия теплового контура нет. Течь крыши также устранена. Проверили две рамки управления, имеются общедомовые приборы учета по воде, теплу и электроэнергии. Расчет ведется исходя из показаний данных приборов учета, - пояснила начальник отдела развития жилищного хозяйства министерства ЖКХ области Светлана Манихина.

В одном из подвалов было обнаружено подтопление. Но, по словам управляющей организации, это возникло из-за замены стояка в одной из квартир. Чтобы не быть голословными, компания пообещала предоставить все документы по этому поводу.

Фото: Екатерина Попова

- В рамках сегодняшнего мероприятия грубых нарушений в плане содержания общего имущества не установили. Жильцы говорят, что это бывает не всегда. В настоящее время дом находится в нормальном техническом состоянии, коммуникации все работают, течи и повреждения в работе инженерного оборудования мы не выявили, - говорит Светлана Манихина. - Кроме того, для обеспечения прозрачности отношений необходимо выбрать совет многоквартирного дома, который бы контролировал работу управляющей компании, подписывал акты выполненных работ.

Что касается квитанций, то они будут изучаться. По результатам министерством ЖКХ Ростовской области будут приняты все соответствующие меры.

По итогам встречи жильцам были розданы методические рекомендации по построению конструктивного диалога между собственниками и управляющей организацией.