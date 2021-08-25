В Азове на 4 года осудили директора департамента имущественно-земельных отношений

Директор департамента незаконно передал в собственность в 15 га земли Фото: Артем КИЛЬКИН

В Азове директор департамента имущественно-земельных отношений получил 4 года колонии общего режима за превышение полномочий. Об этом сегодня, 25 августа, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, чиновник передал физлицам земельные участки, которые находились государственной собственности. Речь идет о территории общей площадью в 15 га.

Ранее в похожих нарушениях заподозрили экс-главу Обильненского сельского поселения Азовского района. Предварительно известно, что специалист позволила взять в собственность три площадки, которые находились в зоне санитарной охраны водного источника.

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