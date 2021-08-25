Избавление от порчи стоило ростовчанке более 1,7 миллиона рублей

Гадалка лишила ростовчанку 1,7 миллиона рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области местная жительница "избавилась" от порчи за 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В Новочеркасске в местный отдел полиции обратилась дончанка и сообщила, что стала жертвой мошенников. Она рассказала, что возле продуктового магазина к ней подошла женщина и сказала, что на ней страшная порча и предложила избавиться от нее при помощи магического ритуала.

В этот самый момент к женщине подбежала сообщница и стала "от всей души" благодарить ее за оказанную помощь. Жертва мошенниц тут же потеряла бдительность и согласилась на уговоры. Для этого мошенница попросила ростовчанку сходить домой, собрать все свои сбережения и принести ей. Как только потерпевшая отправилась за деньгами, подозреваемая купила два одинаковых пакета.

При встрече злоумышленница сказала потерпевшей положить все деньги в пакет, после чего положила его к себе в сумку и якобы провела ритуал, а вернула уже другой и попросила не открывать его три дня. По приходу домой женщина не удержалась и все же развернула сверток, где обнаружились билеты «банка приколов». Общая сумма причиненного ущерба составила более 1,7 миллиона рублей.

Правоохранители незамедлительно занялись поисками и задержали 57-летнюю злоумышленницу, которая и представлялась гадалкой.

- В настоящее время полицейские устанавливают местонахождение пособницы задержанной. Возбужденно уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - говорится в тексте сообщения.

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