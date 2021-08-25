Не выходя из дома: в Ростовской области инвалид может обжаловать экспертизу дистанционно

Бюро работает в дистанционном формате. Фото: пресс-служба ГБ МСЭ по РО

Жители Ростовской области с ослабленным здоровьем в период пандемии могут не посещать Бюро медико-социальной экспертизы для оформления документов. Но для этого надо освоить Интернет и завести личный кабинет на портале государственных услуг. Дистанционно, в частности, можно обжаловать решения бюро медико-социальной экспертизы, получить дубликат справки об инвалидности, копии акта и протокола МСЭ, либо внести изменения (ФИО, даты рождения, причины инвалидности) в документы или индивидуальную программу реабилитации или абилитации.

- Предусмотрена подача заявление на проведение МСЭ в случае, если медицинская организация, орган пенсионного обеспечения или орган социальной защиты населения отказали гражданину в направлении на экспертизу, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Отметим, до 1 октября в Ростовской области действует упрощенный порядок продления инвалидности автоматически на 6 месяцев. Он предполагает заочное оформление документов в дистанционном порядке, то есть люди со слабым здоровьем находятся дома, избегая лишних контактов. А нужные бумаги приходят по почте. Также автоматически продлеваются и соответствующие выплаты.