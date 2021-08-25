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Происшествия25 августа 2021 17:50

В Ростове экс-руководителей молзавода будут судить за легализацию 819 млн рублей

Предварительные слушания состоятся уже 7 сентября
Ангелина СКИБА
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Материалы, собранные следователями, рассмотрят в Кировском районном суде

Материалы, собранные следователями, рассмотрят в Кировском районном суде

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове экс-руководители молокозавода ответят по уголовным статьям за мошенничество и легализацию 819 млн рублей. По делу уже назначили слушания, сообщили с объединенной пресс-службе судов региона.

Предварительно, бизнесмены присвоили кредитные деньги, которые им выдали на закупку сырья. Также известно, что одного из подозреваемых обвиняют еще и в отмывании более 195 млн рублей.

Материалы, собранные следователями, рассмотрят в Кировском районном суде. Предварительное заседание состоится уже 7 сентября.

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