В Ростове экс-руководителей молзавода будут судить за легализацию 819 млн рублей

Материалы, собранные следователями, рассмотрят в Кировском районном суде
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Ростове экс-руководители молокозавода ответят по уголовным статьям за мошенничество и легализацию 819 млн рублей. По делу уже назначили слушания, сообщили с объединенной пресс-службе судов региона.
Предварительно, бизнесмены присвоили кредитные деньги, которые им выдали на закупку сырья. Также известно, что одного из подозреваемых обвиняют еще и в отмывании более 195 млн рублей.
Материалы, собранные следователями, рассмотрят в Кировском районном суде. Предварительное заседание состоится уже 7 сентября.
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