Благополучие людей и сильная страна: на съезде «Единой России» приняли «Народную программу»

Фото предоставлено пресс-службой РРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В Москве во вторник, 24 августа, прошел съезд «ЕР», на котором приняли «Народную программу» партии. Отметим, что в работе съезда участвовала и делегация из Ростовской области.

Выступая на съезде, Президент дал несколько поручений будущим депутатам фракции «Единой России» в Госдуме. В числе приоритетов Президент назвал защиту получателей соцвыплат от кредиторов, и заявил о необходимости законодательно запретить списание таких средств по долгам.

- Это недопустимо. Это выплаты на детей, на поддержку семей, на помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации. Как можно этого не понимать? Предлагаю закрепить в законодательстве требование о запрете списания социальных выплат и пособий по исполнительному производству. Причем сделать это нужно что называется, «задним числом». То есть средства социальной поддержки, которые были списаны со счетов граждан, нужно вернуть, - подчеркнул президент, призвав выстраивать целостную систему поддержки семей с детьми в единой и понятной для людей логике.

Не обошел глава государства вниманием и одну из магистральных тем в работе «Единой России» - развитие села.

- Полностью разделяю настрой партии уделить больше внимания поддержке фермеров, малого бизнеса на селе, включая развитие ярмарок и точек нестационарной торговли во всех регионах, где фермеры могут напрямую, без посредников продавать свою продукцию, - сказал Владимир Путин.

Фото предоставлено пресс-службой РРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Отметим, что народная программа «Единой России» состоит из двух разделов. Первый - «Благополучие человека» - посвящен повышению доходов людей, созданию новых рабочих мест, мерам поддержки всех категорий граждан, охране их здоровья, развитию образования, экологии, регионов. Второй блок – «Сильная Россия» – направлен на обеспечение стабильности и конкурентоспособности страны, развитие перспективных отраслей и сельских территорий.

Как рассказал член Высшего совета партии Василий Голубев, при создании народной программы жители Ростовской области проявили высокую активность.

В свою очередь, секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко подчеркнул, что идея формирования народной программы получила живой отклик, и выразил благодарность всем, кто участвовал в ее наполнении.