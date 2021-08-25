Почти на три месяца ограничат проезд по двум улицам Ростова

ограждения выставят на Красноармейской и Театральном
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
На двух улицах Ростова ограничат проезд с 8 сентября до 1 декабря. Об этом сообщили в городском департаменте автодорог.
Так, ограждения выставят на улице Красноармейской и проспекте Театральном в створе дома по Красноармейской, 157В/73.
Как пояснили в администрации, ограничения введут из-за строительных работ. Речь идет о возведении жилого комплекса.
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