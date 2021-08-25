Пластилиновые закладки делал в донской столице наркодилер

В Ростове поймали распространителя наркотиков Фото: Тимур ХАНОВ

В Ростове местные полицейские задержали местного распространителя наркотиков.

В ростовский отдел полиции поступило сообщение о том, что местный житель распространяет наркотики. Когда стражам порядка удалось задержать 26-летнего местного жителя. При обыске в кармане его шорт обнаружился пластилиновый шарик, внутри которого было несколько пакетиков с наркотическим веществом мефедрон. Его он собирался распространить посредством закладок.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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