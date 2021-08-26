Погода в Ростовской области на 26 августа 2021: температурные рекорды ожидают синоптики

Дождей в городе не ожидается. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Ростове-на-Дону на 26 августа 2021 — публикуем прогноз гидрометцентра. Рассказываем, чего ожидать в четверг.

Температура в Ростове-на-Дону составит плюс 30 — 32 градуса. Скорость ветра составит 5 — 10 метров в секунду. Дождей в городе не ожидается.

По Ростовской области на термометре будет плюс 29 — 34 градуса. При этом во второй половине дня ожидаются осадки. Скорость ветра усилиться до 12 — 14 метров в секунду, местами — до 15 — 18 метров в секунду.