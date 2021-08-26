Жаркая и ветреная погода ждет ростовчан в четверг

В Ростове будет ясно и ветрено Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице в конце недели ожидается жаркий, но ветреный день. Об этом сообщили в ростовском Гидрометцентре.

В дневные часы столбики термометров достигнут отметки в +32 градуса. Ночью температура воздуха понизится до +20 градусов. Порывы ветра временами будут достигать 12-14 метров в секунду.

Погода в эту дату будет стоять ясная, осадков по прогнозам синоптиков не ожидается.

По данным регионального МЧС, местами в северо-восточных, северо-западных, центральных и южных районах сохраняется высокая пожароопасность.

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