Жаркая и ветреная погода ждет ростовчан в четверг

В Ростове будет ясно и ветрено
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В донской столице в конце недели ожидается жаркий, но ветреный день. Об этом сообщили в ростовском Гидрометцентре.
В дневные часы столбики термометров достигнут отметки в +32 градуса. Ночью температура воздуха понизится до +20 градусов. Порывы ветра временами будут достигать 12-14 метров в секунду.
Погода в эту дату будет стоять ясная, осадков по прогнозам синоптиков не ожидается.
По данным регионального МЧС, местами в северо-восточных, северо-западных, центральных и южных районах сохраняется высокая пожароопасность.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Погода в Ростовской области на 26 августа 2021: температурные рекорды ожидают синоптики.
Выяснили, какой будет погода в Ростовской области 26 августа 2021.