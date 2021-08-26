В ноябре на орбиту запустят спутник, созданный в Ростовской области

Готовый спутник показали губернатору Василию Голубеву. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области создали спутник формата 3U-кубсат, его запустят на орбиту с космодрома «Восточный» уже в ноябре 2021 года. Об этом сообщает сайт донского правительства.

Аппарат создали для сеанса связи с орбиты Земли. Им воспользуются школьники на наземных станциях приема. Ребята смогут организовать между собой безопасный канал связи, например, через Интернет. На орбите спутник будет «попутной нагрузкой» для ракеты-носителя «Союз-2.1б». Развитие космической сферы в регионе прокомментировал губернатор Василий Голубев.

- Проекты космической сферы вполне могут стать сильной стороной технологического профиля региона. Первый донской малый космический аппарат уже готовится к запуску, над несколькими проектами сегодня ведут работу при поддержке Минобрнауки России. Несколько разработок представили на форуме "Армия-2021", - рассказал Василий Голубев.

Весной этого года донская команда юных техников выиграла федеральный конкурс по программе «Дежурный по планете» и получила грант на реализацию космических проектов. Все этапы подготовки космического аппарата выполнили в плановый срок.

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