Пропала без вести: в Ростовской области уже сутки ищут 16-летнюю девушку

Анастасию Храпову ищут с 25 августа. Фото: поисковой отряд «ЛизаАлерт Юг»

В Ростовской области уже сутки ищут 16-летнюю Анастасию Храпову из хутора Ильичевка Октябрьского района. Все попытки узнать местонахождение девушки пока остаются тщетными. Сегодня, 26 августа, ориентировку распространил поисковой отряд «ЛизаАлерт Юг».

Приметы: рост 160-165 см, худощавое телосложение, темные волосы до плеч, затылок выбрит, глаза карие.

Одежда: красная рубашка в клетку с длинным рукавом, серая футболка, синие джинсовые бриджи, обута в черные кроссовки. С собой - документы на свое имя.

Всех, кто видел Анастасию Храпову, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или «112».

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