17-летняя девушка умерла от COVID-19 в Ростовской области

Жертвами COVID-19 в регионе всего оказались 5850 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 26 августа, в Ростовской области стало известно о гибели 17-летней девушки с коронавирусом. Она оказалась самой молодой из 25 умерших пациентов за сутки. Об этом сообщили власти региона.

Не считая девушки, скончались мужчины и женщины в возрасте от 27 до 85 лет. У всех были хронические заболевания. На сегодняшний день жертвами COVID-19 в регионе оказались 5850 человек.

В больницах сейчас лечат 4142 инфицированных пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 43 человек, на неинвазивной ИВЛ - 387. Кроме того, за сутки новых заболевших выявили еще 479 случаев заболевания COVID-19.

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