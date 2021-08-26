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Происшествия26 августа 2021 12:38

17-летняя девушка умерла от COVID-19 в Ростовской области

Также за сутки скончались мужчины и женщины в возрасте от 27 до 85 лет
Ангелина СКИБА
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Жертвами COVID-19 в регионе всего оказались 5850 человек

Жертвами COVID-19 в регионе всего оказались 5850 человек

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 26 августа, в Ростовской области стало известно о гибели 17-летней девушки с коронавирусом. Она оказалась самой молодой из 25 умерших пациентов за сутки. Об этом сообщили власти региона.

Не считая девушки, скончались мужчины и женщины в возрасте от 27 до 85 лет. У всех были хронические заболевания. На сегодняшний день жертвами COVID-19 в регионе оказались 5850 человек.

В больницах сейчас лечат 4142 инфицированных пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 43 человек, на неинвазивной ИВЛ - 387. Кроме того, за сутки новых заболевших выявили еще 479 случаев заболевания COVID-19.

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