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Происшествия26 августа 2021 12:49

Еще 25 жителей Ростовской области умерли от COVID-19

Это 14 женщин и 11 мужчин
Ангелина СКИБА
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В больницах сейчас находятся 4142 человека

В больницах сейчас находятся 4142 человека

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области к утру 26 августа зарегистрировали еще 25 умерших с COVID-19. Это 14 женщин в возрасте от 17 до 85 лет, а также 11 мужчин - от 27 до 73 лет. Информация об этом появилась на сайте донского правительства.

По данным властей, у пациентов, которых не смогли спасти, были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего жертвами коронавируса с начала пандемии стали 5850 человек.

Выздоровели за этот же период 105839 жителей Дона. В больницах сейчас находятся 4142 человека. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 43 человека, на неинвазивной ИВЛ - 387.

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