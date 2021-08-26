В Ростове парень и девушка едва не попали под катер

Случаи произошел вчера, 25 августа. Фото: областная служба спасения на водах

В Ростове парень и девушка на резиновой лодке едва не попали под катер. Все обошлось, но ситуация могла закончиться трагически. Об этом сегодня, 26 августа, рассказали в областной службе спасения на водах.

Как уточнили в ведомстве, этот случаи произошел вчера, 25 августа. Сначала молодых людей с берега заметил спасатель. В ту же секунду мужчина увидел моторное судно, которое неслось в сторону ничего не подозревающей пары. Отдыхающие находились в слепой зоне.

Недолго думая, спасатель сразу же бросился в воду и поспешил к возможному месту ЧП. В этот момент его заметил водитель катера и резко сменил траекторию. Благодаря этому никто не пострадал.

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