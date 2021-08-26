Василий Голубев потребовал оперативно завершить работы в новой инфекционной больнице

Отчет по всем работам губернатору должны отправить до конца недели. Фото: сайт правительства РО

Василий Голубев потребовал как можно скорее завершить монтаж и комплектование новой инфекционной больницы в Ростове. Она готова уже на 99%, сейчас на объекте исправляют мелкие недочеты и монтируют оборудование, сообщает сайт донского правительства.

- Принципиально важно устранить все мелкие замечания. Задача Минстрою: вместе с медиками выполнить работу качественно, на 100% выверено, чтобы никаких вопросов при эксплуатации больницы не возникало, - подчеркнул Василий Голубев.

Сдать в эксплуатацию медучреждение в планируют в сентябре. Стоимость строительства осталась прежней - 3,5 млрд рублей. Все закупленное оборудование завезли на склады, часть к этому моменту установили.

- Ведется наладка крупных установок, таких как рентген, компьютерный томограф, оборудование для стирки, дезинфекции. Параллельно проводятся индивидуальные испытания различных систем, - уточнили в пресс-службе правительства области.

После всех этих работ должны провести комплексные испытания, потом будут регистрировать лицензию на медицинскую деятельность.

Инфекционная больница должна состоять из девяти зданий, среди которых будут палатные и реанимационное отделения. Центр начали строить в июне 2020 года.

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