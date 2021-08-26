Билайн запустил подключение домашнего интернета в Таганроге и Волгодонске

Фото: пресс-служба «Билайн»

Билайн приступил к подключению жителей Таганрога и Волгодонска к проводному домашнему интернету. Как сообщила пресс-служба оператора, в этих городах теперь доступен комплекс услуг связи в рамках семейных предложений: в одном тарифе - мобильная связь для всех членов семьи, телевидение и домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с.

В настоящий момент готова к подключению сеть в 748 многоквартирных домах Таганрога и Волгодонска.

«Мы видим высокий спрос на конвергентные семейные тарифы, которые позволяют клиентам существенно сокращать расходы: при оплате за мобильную связь для всей семьи абоненты получают услуги домашнего интернета и телевидения бесплатно», - сообщил директор Ростовского отделения Билайн Рустам Керимханов.- В наших планах – до конца года подключить еще около 350 домов в Таганроге».