В Таганроге на Октябрьской введут одностороннее движение

На дороге для водителей установят соответствующие дорожные знаки Фото: Артем КИЛЬКИН

С 29 августа в Таганроге на улице Октябрьской введут одностороннее движение. Об этом сообщает сайт городской администрации.

Теперь по Октябрьской автотрафик пустят от Гоголевского переулка в сторону Спартаковского. Такое решение приняли, чтобы не допустить аварийных ситуаций.

- Изменения внесли на основании проекта организации дорожного движения. На объекте установят соответствующие дорожные знаки, - говорится на сайте администрации Таганрога.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Таганроге зафиксировали многократное увеличение турпотока

Загрузка отелей сейчас достигает почти 80% (подробности)