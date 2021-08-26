В Таганроге на Октябрьской введут одностороннее движение

На дороге для водителей установят соответствующие дорожные знаки
Фото: Артем КИЛЬКИН
С 29 августа в Таганроге на улице Октябрьской введут одностороннее движение. Об этом сообщает сайт городской администрации.
Теперь по Октябрьской автотрафик пустят от Гоголевского переулка в сторону Спартаковского. Такое решение приняли, чтобы не допустить аварийных ситуаций.
- Изменения внесли на основании проекта организации дорожного движения. На объекте установят соответствующие дорожные знаки, - говорится на сайте администрации Таганрога.
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