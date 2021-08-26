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Общество26 августа 2021 16:17

В Таганроге на Октябрьской введут одностороннее движение

Автотрафик пустят от Гоголевского переулка в сторону Спартаковского
Ангелина СКИБА
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На дороге для водителей установят соответствующие дорожные знаки

На дороге для водителей установят соответствующие дорожные знаки

Фото: Артем КИЛЬКИН

С 29 августа в Таганроге на улице Октябрьской введут одностороннее движение. Об этом сообщает сайт городской администрации.

Теперь по Октябрьской автотрафик пустят от Гоголевского переулка в сторону Спартаковского. Такое решение приняли, чтобы не допустить аварийных ситуаций.

- Изменения внесли на основании проекта организации дорожного движения. На объекте установят соответствующие дорожные знаки, - говорится на сайте администрации Таганрога.

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