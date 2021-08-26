Новый жилой комплекс может вырасти на 9-й Линии

В Ростове появится еще один ЖК Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице может появиться очередной жилой комплекс. Он может вырасти на улице 9-я Линия, 87. Соответствующая инициатива уже появилась на портале "Активный ростовчанин".

Департамент архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону уже вынес на голосование и обсуждение проект нового жилого комплекса. По плану он должен будет занимать территорию между улицей 9-ой Линией и улицей Береговой.

Согласно документации, опубликованной на сайте городской администрации, ЖК появится на месте бывшего стекольного завода. Он будет малоэтажным, а на территории отстроят детский сад и подземную двухуровневую парковку. Постройка будет вестись с учетом санитарно-защитных и шумовых зон, а также он будет обладать необходимыми зонами благоустройства и озеленения.

Обсуждения будут вестись на протяжении недели, до 2 сентября, а результаты опубликуют в период с 9 по 18 сентября на портале ростовской мэрии.

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Главгосэкспертиза дала одобрение представленному проекту.