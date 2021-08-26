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Общество26 августа 2021 20:00

В Таганроге хорошее освещение снова вернулось в сквер Петра I

Рабочие заменили 330 метров неисправных кабелей
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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В сквере Петра I заменили уличное освещение

В сквере Петра I заменили уличное освещение

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Таганроге Ростовской области рабочие вернули хорошее освещение в сквере Петра I. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Стоит отметить, что для возобновления освещения рабочим понадобилось заменить 330 метров неисправных кабелей, а соответственно, заново их проложить. А также, в ходе ремонта поменяли 52 лампы наружного освещения и 48 плафонов «Шар».

Возле памятника знаменитому императору было принято решение установить четыре прожектора и отремонтировать рядом с ним столько же подсветок.

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Некоторые светильники заменили на новые.