Миллеровское предприятие экспортировало 20,5 тысяч тонн продуктов из крахмала Фото: Правительство РО

За истекший период 2021 года миллеровская компания «Амилко» экспортировала заграницу 20,5 тысяч тонн продуктов из крахмала. Общая сумма проданного составила 663 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

За предыдущий год экспортировать удалось 30 тысяч тонн крахмалопродуктов. Импортерами являются клиенты «Амилко» работают в СНГ, Ираке, Эмиратах, Египте, Турции и на Кипре. За минувшие полгода «Амилко» переработала 130 тысяч тонн сырья и выпустила 88 тысяч тонн продукции. В этом году заработал элеватор для хранения 54 тысяч тонн с зерносушильным комплексом.

По данным «СПАРК», основным владелецем ООО «Амилко» является кипрская «Амилко маиз мануфактуринг кампани ЛТД», также держателем акций является Николай Серебряков. В прошлом году прибыль предприятия составила 267,2 миллиона рублей при выручке 5,2 миллиардов рублей.

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