Ливни с грозой и шквалистый ветер: В Ростове и области объявили штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют непогоду в донском регионе до конца пятницы Фото: Артур СЕЛИМОВ

Ростовский гидрометцентр передает штормовое предупреждение. По данным синоптиков, до конца пятницы, 27 августа, в донском регионе продержится плохая погода.

- До конца суток 27 августа местами по Ростовской области ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений, - говорится в сообщении.

Так, над районами могут пройти сильные дожди и даже ливни в сочетании с грозой, есть угроза того, что пойдет град, а порывы ветра достигнут 20-23 метров в секунду.

Напомним, ровно неделю назад, 20 августа, донскую столицу накрыл практически тропический ливень. Ростов-на-Дону и ближайшие города залило так, что улицы превратились в реки, а пешеходные переходы - в броды.

Так что советуем не оставлять автомобили в низинах или ходить под старыми деревьями, с которых могут обвалиться ветки, стоять под ненадежно закрепленными рекламными конструкциями.

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