Прокуратура заинтересовалась историей с брошенным в Ростове малышом

На контроль взяли проверку, которую проводят правоохранители Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области прокуратура заинтересовалась историей с брошенным на улице полуторагодовалым ребенком. Эту ситуацию уже начали выяснять, сообщили в ведомстве.

- Проверку начали после публикаций в СМИ. Сейчас уточняются причины произошедшего и то, как родители выполняют свои обязанности. Также на контроль взяли проверку, которую проводят правоохранители, - прокомментировали в прокуратуре.

Ранее стало известно, что 22-летняя мать оставила малыша прямо на улице и ушла по своим делам. На ребенка обратили внимание прохожие, позже его увезли в больницу. Все это случилось в Пролетарском районе.

Похожий случай произошел в Ростове весной. Тогда 46-летняя женщина без еды и верхней одежды бросила на улице своего 4-летнего сына, его нашел мужчина, который проходил мимо.

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