«Народный совет»: 12 тысяч предложений направили властям жители Ростовской области

После голосования власти профинансируют три предложения по улучшения медпомощи Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

От жителей Ростовской области поступило около 12 тысяч предложений по улучшению первичной медико-санитарной помощи. Депутаты уже выбрали наиболее актуальные идеи, которые потом вынесут на всеобщее голосование. Об этом сообщает сайт донского Заксобрания.

- Все без исключения предложения важны и требуют решения. Но многие из этих вопросов решаются в рамках госпрограмм. При обобщении предложений мы исходили из того, какие задачи требуют дополнительных финансовых ресурсов, - пояснила заместитель председателя комитета по социальной политике донского Заксобрания Светлана Пискунова.

В итоге выделили 10 направлений. Они в том числе связаны с закупкой транспорта, диагностических комплексов, оборудования для анализаторов, бактерицидных рециркуляторов и другой техники.

За эти предложения жители Дона смогут проголосовать с 1 по 15 сентября. Результаты подведут 17 сентября. После этого профинансируют три направления. Деньги на эти цели уже выделили в виде гранта - 500 млн рублей из федеральной казны. Их заложат на 2022 год.

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