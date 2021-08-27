В больницах Ростовской области уже 4150 ковид-пациентов

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения – 2 918 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области к утру 26 августа выявили 488 новых случая COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1. Об этом сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 55 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове -200. На втором месте находятся Новочеркасск, Таганрог, Неклиновский и Сальский районы, там по 10 заболевших, в Батайске, городе Гуково, Азовском, Аксайском, Багаевском и Семикаракорском районах - по 9.

По 8 случаев - Новошахтинске, Волгодонском и Мясниковском районах. Меньше всего положительных тестов - по 1 - в Куйбышевском и Шолоховском районах.

Среди новых заболевших 33,1% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,1% - от 46 до 65 лет, 14,9% - от 66 до 79 лет, 5,3% - старше 80 лет, 16,6% - дети.

Лечение в стационарах получают 4150 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 42 человека, на неинвазивной ИВЛ - 376.

За сутки стало известно еще о 25 умерших пациентов с COVID-19. Это 16 женщин 47, 48, 60, 62, 64, 69, 70, 72, 73, 79, 80, 87, 92 лет, а также 9 мужчин 47, 49, 59, 60, 64, 66, 69, 78, 91 года. У них были с хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего жертвами коронавируса стали 5875 человек. Выздоровел с начала пандемии 106141 человек, за сутки - 302 человека.

Ранее Василий Голубев потребовал как можно скорее завершить работы в новой инфекционной больнице. Ее должны сдать в эксплуатацию уже в сентябре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове из ковидного госпиталя выписали 95-летнего фронтовика Григория Никанорова

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо (подробности)