В Ростовской области от COVID-19 умерли еще 25 человек

Лечение в стационарах сейчас получают 4150 пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 27 августа, в Ростовской области зарегистрировали еще 25 умерших с COVID-19. Об этом сообщили власти.

Речь идет о 16 женщинах от 47 до 92 лет, а также о 9 мужчинах от 47 до 91 года. У них были с хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Всего жертвами коронавируса на Дону стали 5875 человек. Лечение в стационарах сейчас получают 4150 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 42 человека, на неинвазивной ИВЛ - 376. За сутки подтвердили еще 488 новых случаев заболевания COVID-19.

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