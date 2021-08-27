ВТБ попал в рейтинг журнала Forbes

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Рейтинг Forbes «Лучшие российские банки для миллионеров» был составлен на основе показателей бизнеса за 2020 год, и лучшим из них зарубежное издание признало отечественный банк ВТБ. Стоит отметить, что первое место в Forbes достается банку ВТБ второй год подряд.

При расчете рейтинга учитывались уровень продуктов и сервисов банка, ключевые бизнес-результаты в сегменте Private Banking, а также рост числа состоятельных клиентов, который у ВТБ за минувший год увеличился на 3 тысячи и составил 26,2 тысячи человек. Кроме того, портфель инвестиционно-страховых продуктов этого российского банка увеличился на 65%, составив 1,43 трлн рублей. Общий объем активов вырос на 26% и достиг 2,94 трлн рублей.

Вывод на рынок эффективных инвестиционных решений, индивидуально разработанных стратегий преемственности капитала, развитие дистанционных сервисов и персонифицированных предложений для VIP-клиентов также способствовал стабильному росту показателей Private Banking у ВТБ.

- Для нас признание авторитетного издания и первое место в рейтинге Forbes, еще и с таким существенным отрывом от конкурентов, очень важно и значимо, – подчеркнул старший вице-президент, руководитель Private Banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

- Но главное, что за каждым рейтингом и за любыми цифрами стоят люди - наши клиенты, которые доверяют нам не только управление своими капиталами, но и заботу о своих семьях. Мы рады, что Private Banking ВТБ в очередной раз стал лидером как в части профессиональной экспертизы, так и по уровню сервиса и внимательного отношения к клиентам.

Партнерская сеть программы Private Banking постоянно расширяется. Сейчас в ней уже более 300 компаний-партнеров. Эти фирмы предоставляют эксклюзивные условия для VIP-клиентов ВТБ.

Банк располагает множеством уникальных предложений: например, недавно была запущена обучающая программа для наследников, помогающая им освоиться с управлением семейным капиталом. Эта программа разработана и проводится банком ВТБ совместно с экономическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова.

Однако ВТБ помогает повышать финансовую грамотность не только наследникам. Так, в банке была внедрена система обучения инвестициям в формате образовательных онлайн-семинаров, организованы онлайн-конференции по инвестиционным стратегиям с участием экспертов ВТБ Капитал и приглашенных спикеров.

Наконец, во время пандемии ВТБ не остался «вне повестки дня» и сфокусировался на развитии дистанционных каналов обслуживания. У банка появился сервис «важный звонок», позволяющий клиентам Private Banking круглосуточно совершать операции по телефону из любой точки мира.