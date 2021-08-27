Алексей Логвиненко наградил олимпийских чемпионов из Ростова

Алексей Логвиненко наградил победителей и призеров Олимпиады в Токио. Фото: сайт администрации Ростова

В Ростове сити-менеджер Алексей Логвиненко наградил победителей и призеров Олимпиады в Токио, а также их тренеров. Об этом в Instagram сообщил сам глава администрации.

- Дорогие юноши и девушки, ваши победы навсегда вписаны в летопись достижений российского и ростовского спорта. Вся донская столица гордится этим результатом. Особенно приятно, что такие масштабные победы случились в Год спорта в городе, - написал Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер также поблагодарил наставников и родителей спортсменов за поддержку и веру в их победу.

Призовые сертификаты получили Никита Нагорный, Лариса Коробейникова, Владислава Уразова, Влада Чигирева, Владлена Бобровникова, Анна Вяхирева, Виктория Калинина, Полина Кузнецова, Ксения Макеева, Юлия Манагарова и Анна Сень.

Среди тренеров отметили Лилию Казакову, Ольгу Нечепуренко, Владимира Фудимова, Лию Фудимову, Зою Старкову, Ирину Чигиреву.

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