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Спорт27 августа 2021 13:03

Алексей Логвиненко наградил олимпийских чемпионов из Ростова

Сити-менеджер поблагодарил за достижения в Токио спортсменов, их наставников и родителей
Ангелина СКИБА
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Алексей Логвиненко наградил победителей и призеров Олимпиады в Токио. Фото: сайт администрации Ростова

Алексей Логвиненко наградил победителей и призеров Олимпиады в Токио. Фото: сайт администрации Ростова

В Ростове сити-менеджер Алексей Логвиненко наградил победителей и призеров Олимпиады в Токио, а также их тренеров. Об этом в Instagram сообщил сам глава администрации.

- Дорогие юноши и девушки, ваши победы навсегда вписаны в летопись достижений российского и ростовского спорта. Вся донская столица гордится этим результатом. Особенно приятно, что такие масштабные победы случились в Год спорта в городе, - написал Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер также поблагодарил наставников и родителей спортсменов за поддержку и веру в их победу.

Призовые сертификаты получили Никита Нагорный, Лариса Коробейникова, Владислава Уразова, Влада Чигирева, Владлена Бобровникова, Анна Вяхирева, Виктория Калинина, Полина Кузнецова, Ксения Макеева, Юлия Манагарова и Анна Сень.

Среди тренеров отметили Лилию Казакову, Ольгу Нечепуренко, Владимира Фудимова, Лию Фудимову, Зою Старкову, Ирину Чигиреву.

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