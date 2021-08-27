В Ростове приступили к реконструкции канализационного коллектора №68

По данным властей, общая длина коллектора - 6,7 км. Фото: сайт правительства РО

В Ростове начали реконструкцию канализационного коллектора №68 в Ленинском и Октябрьском районах. Всего должны обновить 5,8 км труб, сообщает сайт донского правительства. Новый ремонт прокомментировал заместитель министра ЖКХ региона Михаил Полухин.

- Подрядчик должен завершить работы в 2023 году. Протяженность участка, подлежащего реконструкции, составит 5,8 км. На проект выделили 1,96 млрд рублей, - рассказал Михаил Полухин.

По данным властей, общая длина коллектора - 6,7 км. Он начинается в районе зоопарка и проходит по дну Дона к левобережным очистным сооружениям. Диаметр варьируется от 1,85 до 2,6 метра. Это технически сложный для реконструкции объект.

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