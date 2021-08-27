Не поставляют напрямую: в Ростовской области объяснили тарифы на электроэнергию

Наличие АЭС на тариф в регионе не влияет Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области, несмотря на работающую АЭС, стоимость электроэнергии остается прежней. Ресурс просто не могут поставлять напрямую от станции, потому что все выкупают бытовые компании. Соответственно, наличие АЭС на тариф в регионе не влияет, рассказал замминистра промышленности и энергетики региона Владимир Клименко.

- При этом «Росатом» вносит большой вклад в формирование областного бюджета. Ежегодно группа компаний направляет крупные дополнительные налоговые отчисления. Они идут на финансирование инвестпроектов в Волгодонске и Дубовском районе, - сообщил Владимир Клименко.

По словам чиновника, только в 2020 году сумма дополнительных отчислений «Росатома» составила 9 млрд 242 млн рублей. А в 2021 году, по прогнозу, в донской бюджет она составит 5 млрд 493 млн рублей.

На этом же заседании заместитель главы региональной службы по тарифам заявил, что сейчас жители Дона платят за электричество по сниженной цене благодаря социальной норме. Если ее отменить, стоимость ресурса для населения может увеличиться, подчеркнул Вадим Ткачёв.

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