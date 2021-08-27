Последние выходные лета будут жаркими

Жаркие выходные ждут горожан Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице последние выходные лета будут крайне жаркими. Об этом сообщили ростовские синоптики.

В субботу, 28 августа, воздух в дневные часы прогреется до +34 градусов. К вечеру температура опустится до +28 градусов Цельсия. Ветер будет дуть с северо-востока, порывы будут достигать всего 2-5 метров в секунду. Погода будет стоять ясная и солнечная. Осадков в этот день не ожидается.

В воскресенье, 29 августа, день тоже будет солнечным. Погода будет стоять еще более жаркая, чем в субботу. Столбики термометров поднимутся до отметки в +37 градусов. Ветер по-прежнему будет северо-восточным, но порывы станут более сильными, они будут достигать 10-14 метров в секунду. Но уже к вечеру ощутимо похолодает, температура упадет до +20 градусов. Осадков по-прежнему не ожидается.

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