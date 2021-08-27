Ростовский бригадир отправится под суд за гибель подопечного

Ростовского бригадира осудят за смерть рабочего Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове в отношении одного из бригадиров местной компании осудят за гибель рабочего. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ "Нарушение требований охраны труда".

Следователи выяснили, что бригадир, который обязан отвечать за безопасность труда сотрудников, нарушил требования охраны труда. Он допустил к самостоятельному присутствию в электроустановке электромонтера, который явился на работу в нетрезвом состоянии. В результате этого рабочего сильно ударило током и он скончался на месте происшествия.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не поставляют напрямую: в Ростовской области объяснили тарифы на электроэнергию.

Ресурс сначала выкупают бытовые компании, потом его продают потребителям.