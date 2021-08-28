Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Ростове

В аварию попал маршрут № 49. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Три пассажира автобуса пострадали в ДТП с кроссовером и легковушкой на Вавилова в Ростове. Один человек попал в больницу. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Известно, что авария произошла вчера, 27 августа, около 13.34. По предварительным данным, водитель маршрута № 49 не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся Hyundai Santa Fe, который от удара покатился и зацепил Lada Granta.

- Правоохранители проводят проверку, будут установлены все обстоятельства случившегося, - добавили в ГИБДД.

Также вчера на Левобережной два водителя получили травмы после лобового столкновения иномарок - предварительно, Hyundai Getz вылетел на встречную полосу и врезался в Bogdan.

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Сейчас по факту произошедшего проводят проверку (подробности)