В ДТП на трассе Азов - Самарское пострадали водитель и 6-летний пассажир «ВАЗа»

«ВАЗ» врезался в грузовик, а потом в него влетел Hyundai. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Водитель «ВАЗ-2114» и его 6-летний пассажир пострадали в серьезном ДТП на трассе Азов - Самарское. Это произошло вечером, 27 августа, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

По предварительным данным, около 20.10 владелец «ВАЗа», выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество грузовику DAF. Произошло столкновение.

Через время, в момент, когда водитель большегруза вышел на помощь, в легковушку врезался Hyundai с рефрижератором - мужчина за рулем иномарки не заметил аварии на неосвещенной дороге. Сейчас правоохранители уточняют обстоятельства и детали случившегося.

Ранее в Ростове после столкновение автобуса с кроссовером и легковушкой пострадали три человека.

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