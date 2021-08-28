Более 200 нарушителей масочного режима поймали в автобусах Ростова

Во время рейда людям выдавали маски. Фото: сайт правительства РО

223 нарушителя масочного режима поймали за неделю в общественном транспорте Ростова. Всего с проверкой обошли больше 2,5 тысяч машин. Об этом по итогам рейда сообщили в городской администрации.

- Выявили 223 нарушения, но наша основная задача заключается не в наказании, а в том, чтобы люди начали соблюдать масочный режим. Во время рейда выдавали маски. Мы также ведем разъяснительную работу и просим всех беречь своё здоровье и окружающих, - рассказал замглавы администрации города по транспорту Дмитрий Симков.

Кроме этой инспекции, свой обход выполнили сотрудники автотранспортых предприятий. Они осмотрели салоны 1800 машин и вынесли около 15 дисциплинарных взысканий.

Ранее в донской столице усилили контроль в автобусах и на остановках. Сейчас за ситуацией следят уже 43 мониторинговые группы. Также накануне власти сообщили о новых планах относительно масочного режима.

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