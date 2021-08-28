16 женщин и 12 мужчин умерли за сутки от коронавируса в Ростовской области

В больницах сейчас находятся 4165 пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 28 августа, в Ростовской области за сутки зарегистрировали еще 28 умерших с COVID-19. Информация об этом появилась на сайте донского правительства.

Не смогли спасти 16 женщин от 44 до 86 лет, а также 12 мужчин от 51 года до 83 лет. У всех были хронические сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Таким образом, всего жертвами коронавируса в области стали 5903 человека. В больницах сейчас находятся 4165 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 34 человека, на неинвазивной ИВЛ - 355. Кроме того, за сутки подтвердили еще 487 случаев заболевания COVID-19.

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