Двое взрослых и дети пострадали после ДТП на трассе в Ростовской области

Пострадали все, кто находился в «ВАЗе» Фото: Сергей ГАПОН

Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в ДТП на Кугей - Бурхановка - М-4 «Дон» в Ростовской области. Это произошло сегодня, 28 августа, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

По предварительным данным, 33-летний водитель «ВАЗ-21099» не выдержал безопасный интервал и зацепил встречный автомобиль Lada Kalina. От удара обе машины слетели с дороги.

Пострадали все, кто находился в «ВАЗе»: сам водитель, девушка 24 лет и двое детей - 3-годовалый мальчик и 7-летняя девочка. Их всех увезли в больницу. Сейчас по факту аварии проводят проверку.

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